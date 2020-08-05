بعد طول انتظار.. غوغل تعلن رسميا عن هاتفها المنافس

بعد أن تأخرت في الإعلان عنه لبضعة أشهر أزاحت شركة غوغل النقاب أخيرا عن مواصفات هاتفها المنتظر Pixel 4a.

وكما توقعت العديد من التسريبات حصل الهاتف الجديد على كاميرا أساسية أحادية العدسة بدقة 12.2 ميغابيكسل، فيها مستشعر IMX363 من تطوير شركة سوني، وجاء بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل يمكنها تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

أما معالج هذا الهاتف فأتى ثماني النوى من نوع Snapdragon 730G، وذاكرة الوصول العشوائي جاءت بحجم 6 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بحجم 128 غيغابايت، غير قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وحصل الهاتف أيضا على شاشة OLED بمقاس 5.8 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل وأبعاد "19.5:9"، يمكن تغيير ترددها ما بين 60 و90 هيرتزا.

ودعمته غوغل بالعديد من التقنيات المميزة مثل ميزتي التثبيت البصري والرقمي للصورة لالتقاط صور وفيديوهات عالية الدقة أثناء الحركة.

وجاء الهاتف أيضا بمنفذ لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للمساعات، وبطارية بسعة 3140 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

وسيطرح هذا الجهاز في الأسواق اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، بهياكل باللون الأسود، وبسعر 350 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit