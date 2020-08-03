سامسونغ تكشف عن أقوى وأفضل أجهزتها الذكية قريبا

تستعد سامسونغ في 5 أغسطس الجاري للكشف عن مجموعة جديدة من الهواتف والأجهزة الذكية المتطورة، خلال فعاليتها الأهم لهذا العام Unpacked 2020.

وتبعا لسامسونغ فإن فعاليتها التقنية لهذا العام لن تكون كما في السنوات السابقة، بل ستعرض عبر الإنترنت نظرا للظروف المتعلقة بانتشار وباء كورونا.

وبالنظر للفيديوهات التي نشرتها الشركة للترويج لهذا الحدث نلاحظ أن الفعالية ستكشف عن 5 نماذج من الأجهزة الذكية الجديدة على الأقل، أبرزها ستكون هواتف "نوت-20" التي يفترض أن تحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بقدرات تقريب كبيرة جدا للصورة تعادل 100X، وأن تزود هذه الكاميرا بمستشعر ليزري قادر على تحديد المسافات وعمق الصورة.

ومن بين ما ستعرض الشركة خلال حدثها التقني هذا العام ستكون ساعات Galaxy Watch 3 الذكية ، المتوقع أن تأتي بنموذجين، مزودين بتقنيات للاتصال بشبكات LTE وWi-Fi، و مستشعر خاص لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجين في الدم، ومستشعرات لقياس معدلات النشاط البدني للمستخدم، وشاشات محمية بزجاج Gоrilla Glаss DX.

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كما يفترض أن تكشف سامسونغ أيضا عن هاتف Galaxy Z Fold 2 5G الجديد الذي سيأتي بشاشة Super AMOLE مرنة بمقاس 7.7 بوصة، وبكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+12+12) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وبالإضافة لهذه الأجهزة من المفترض أن تكشف سامسونغ عن حاسب Tab S7 اللوحي الجديد، والجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية الصغيرة.

المصدر: ixbit