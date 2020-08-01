تسريب شكل ومواصفات هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي

سربت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن هاتف Galaxy Z Fold بنسخته الجديدة، والذي سيكون من أبرز الأجهزة التي تطرحها سامسونغ هذا العام.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Galaxy Z Fold 2 5G، وسيكون قادرا على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، أما سعره فمن المتوفع أن يكون نحو 2000 دولار.

ومن حيث التصميم سيختلف هذا الجهاز عن هاتف Galaxy Z Fold، وخصوصا من حيث تصميم واجهته الخارجية، إذ سيأتي أحد نصفي هذه الواجهة بإطار مستطيل للكاميرا، يحوي داخله 3 عدسات بفتحات واسعة.

ومن المتوقع أن يحصل هذا الهاتف على شاشة Super AMOLE مرنة بمقاس 7.7 بوصة، بتردد 120 هيرتزا، وأن يزود بذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت، وببطارية بسعة 4356 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن (15 واطا).

أما الكاميرا الأساسية الثلاثية العدسة فيه فمن المفترض أن تكون بدقة (64+12+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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وينتظر أن تكشف سامسونغ عن هذا الهاتف بشكل رسمي خلال فعالية Galaxy Unpacked التي ستعقد في الخامس من أغسطس هذا العام، وتكشف معه عن مجموعة من الأجهزة والهواتف الجديدة والتي منها هاتف Galaxy Note 20 المنتظر.

المصدر: 3dnews