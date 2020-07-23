أهم الميزات الجديدة التي سيحصل عليها تطبيق Meet للتواصل عبر الفيديو

أعلنت شركة غوغل عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت عن نيتها إدخال ميزات جديدة على تطبيق Meet الشهير للتواصل عبر الفيديو، لجعله أكثر أمانا وتحسين خصوصية بياناته.

وتبعا لغوغل فإن التعديلات ستطال بشكل أساسي غرف المحادثة الجماعية في التطبيق، ليتمكن مؤسس الغرفة أو المحادثة من التحكم بها بشكل أفضل.

فعلى سبيل المثال إذا تم طرد أحد المشتركين في المحادثة من "الغرفة الجماعية" لن يستطيع العودة للانضمام إلى مكالمة الفيديو الجماعية إلا بإذن من مؤسس المكالمة.

وإذا تم رفض طلب أحد ما للانضمام إلى مكالمة فيديو جماعية عدة مرات فإن تطبيق Meet سيحجب الشخص المرفوض بعد ذلك أوتوماتيكيا.

وأشارت غوغل إلى أن تطبيقها سيحصل أيضا على ما يسمى بـ "أقفال الأمان" والتي يمكن لمؤسسي مكالمات الفيديو الجماعية عن طريقها التحكم باختيار من يمكنه الانضمام إلى مكالماتهم، إما عبر أرقام الهاتف أو عبر حسابات Google الإلكترونية.

كما ستمكن هذه الأقفال مؤسسي غرف التواصل عبر الفيديو من التحكم بمستوى التفاعل بالنسبة للمشاركين في الاتصالات الجماعية.

وأوضحت غوغل أيضا أنها ستدخل تعديلات على Meet تمكنه من التحقق من أمان الروابط الإلكترونية التي يرسلها المستخدمون عبر غرف الدردشة، وسيتم وضع علامة معينة على كل رابط يعتقد أنه ضار أو يؤثر على خصوصية بيانات المستخدمين.

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وستظهر في هذا التطبيق خلال الأسابيع القادمة ميزات تسمح بالإبلاغ عن غرف الدردشة التي يشتبه بأنها تمارس نشاطات مشبوهة.

وتجدر الإشارة إلى أن غوغل تسعى لتحسين Meet وجعله منافسا عبر العديد من الميزات التي تختبرها حاليا، مثل ميزة تمويه الخلفية أثناء مكالمات الفيديو، أو ميزة إزالة الضوضاء الخارجية التي يمكن أن تزعج المستخدمين أثناء إجراء المكالمات.

المصدر: 3dnews