آسوس تستعد لإطلاق واحد من أقوى هواتف الألعاب في العالم

سربت قناة Evan Blass الشهيرة على الإنترنت بعضا من مواصفات هاتف ROG Phone 3 المنتظر أن تعلن عنه آسوس قبل نهاية الشهر الجاري.

وتبعا للتسريبات سيحظى هذا الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.59 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، مدمج فيها ماسح لبصمات الأصابع، محمية بزجاج مقاوم للخدوش والصدمات.

والمميز في هذه الشاشة هو إمكانية التحكم بمعدل تحديثها ما بين 120 و140 هيرتزا، كي تكون موفرة للطاقة في الوقت الذي لا يستخدم فيه الهاتف للتحكم بالألعاب الإلكترونية.

وسيضمن الأداء الجبار لهذا الهاتف معالج Snаpdragon 865 ثماني النوى بتردد يصل إلى 3.01 غيغابايت، 8/12/16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256/512 غيغابايت.

ومن المفترض أن يطرح هذا الجهاز بكاميرا ثنائية العدسة بدقة (64+13) ميغابيكسل قد تحصل على إمكانية التعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي، ويزود بمكبرات صوت مع تقنية DTS:X، إضافة إلى بطارية بسعة 5800 ميلي أمبير.

أما هيكله فسيأتي مقاوما للماء والغبار بأبعاد (171 /78 /9.9 ) ملم، محمي بزجاج Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

المصدر: 4APK