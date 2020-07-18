آبل تزود أجهزتها بميزات جديدة لمتابعة أحدث الأخبار

قررت شركة آبل توسيع نشاطاتها واستقطاب أكبر عدد من المستخدمين لبرمجياتها، وأعلنت عن حزمة من التحديثات الجديدة لأجهزتها.

وحول هذا الموضوع قالت رئيسة تحرير Apple News ، لورين كيرن: "ستعرض Apple News العديد من مواضيع الصحافة الرائعة، نحن متحمسون للمساعدة في إضافة المزيد من الحيوية عبر طرق جديدة في خدمات Apple News، ستكون هناك قصص صوتية وبرامج إخبارية يومية".

وأشارت آبل في تدوينة لها على الإنترت إلى برمجيات Podcast الجديدة التي ستوفرها للمستخدمين وتمكنهم من الاستماع إلى العديد من الملفات الصوتية وتحميل هذه الملفات في أجهزتهم أيضا.

كما أعلنت الشركة أنها ستنتج حوالي 20 قصة صوتية أسبوعيا، ستشمل مواضيعها مختلف الاهتمامات، سيرويها مختصون محترفون في هذا المجال، وستضم مقتطفات من أفضل التقارير والمقالات التي تنشرها وسائل إعلام شهيرة مثل TIME و Sports Illustrated وNew York magazine وEssence وغيرها.

إقرأ المزيد

ويأتي إعلان آبل عن هذه البرمجيات في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق منتجاتها إصدار النسخ الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بهواتف آيفون وحواسب آيباد، والتي يتوقع أن تحمل معها العديد من الميزات الإضافية.

المصدر: supportapple