شركة صينية تطور واحدا من أرخص هواتف 5G في العالم!

تعمل شركة OPPO الصينية حاليا على تطوير هاتف جديد بمواصفات مميزة وسعر منافس جدا، ليعمل مع شبكات 5G.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن الهاتف الجديد الذي سيحمل اسم A72 5G سيطرح بعدة نماذج، ستحصل جميعها على هياكل مصنوعة من المعدن والزجاج المقاومين للصدمات والخدوش، وعلى شاشات بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض ممتازة تعادل (2400/1080) بيكسل، سيكون لها القدرة على عرض فيديوهات +Full HD.

وستعمل هذه الأجهزة بمعالجات MediaTek MT6853 ثمانية النوى، وستزود بذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وبذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت، يمكن توسيع سعتها عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

كما ستزود هذه الهواتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (16+8+2) ميغابيكسل، فيها حساسات إضاءة وحساسات لقياس المسافات وتحديد عمق الصورة، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

وستحصل أجهزة A72 5G على نظام تشغيل Android 10 وبطاريات بسعة 4040 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شواحن باستطاعة 18 واطا.

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وبالإضافة للميزات المذكورة ستزودها OPPO بشرائح NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وربما بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

وستتوفر بـ 3 ألوان أساسية هي Simple Blаck وOxygеn Purple وNeon Purple، أما أسعارها فستبدأ من 240 دولارا.

المصدر: 4PDA