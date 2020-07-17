متصفح Firefox يحصل على ميزة تعزز أمن بيانات الهواتف والحواسب

قرر المسؤولون على متصفح Firefox استقطاب عدد أكبر من المستخدمين وأدخلوا عليه ميزات تعزز أمان بياناته.

وأشارت شركة Mozilla المطورة للمتصفح إلى أن الخبراء فيها قرروا إدخال تعديلات على نسخ المتصغح العاملة على الهواتف والحواسب، وزودوها بميزة Mozilla VPN التي تمكن المستخدمين من استعمال الشبكات الافتراضية للحفاظ على سرية بياناته وسرية بيانات المتصفح كما هو الحال مع متصفح Opera على سبيل المثال.

والمهم في هذه الميزة وفقا لمطوريها أيضا أنها لا تحتفظ ببيانات التصفح الخاصة بالمستخدم، وتوفر سرعة ممتازة أثناء عمليات البحث أو قراءة المواقع أو البريد الإلكتروني عبر الإنترنت.

وتتوفر هذه الخدمة للمستخدمين مقابل اشتراك قيمته الشهرية 4.99 دولار، وهي متاحة حاليا لمستخدمي Firefox عبر أجهزة أندرويد أو عبر الحواسب التي تعمل بأنظمة ويندوز، وفي عدة بلدان منها كندا والولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة ونيوزلندا، ومن المتوقع أن تصل قريبا إلى عدد أكبر من البلدان.

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وأشارت Mozilla إلى أن المستخدمين يمكنهم الحصول على هذه الخدمة عبر الموقع الرسمي المخصص لها التابع للشركة، أو عبر موقع apkmirror.com ، كما وعدت أنها ستوفرها للأجهزة العاملة بأنظمة iOS أيضا.

المصدر: androidpolice