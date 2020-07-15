"غوغل" تقدم مزيدا من أدوات العمل لمستخدمي "جي-ميل" سعيا لتجاوز "مايكروسوفت"

قالت شركة "غوغل" التابعة لـ"ألفابت" اليوم الأربعاء إن مستخدمي منصتها للبريد الإلكتروني "جي ميل"سيتمكنون الآن من تحرير الوثائق والملفات الأخرى دون مغادرة خدمة البريد الإلكتروني.

ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة لجذب العملاء بواسطة تحقيق تكامل أكبر بين التطبيقات والبرامج التي تقدمها.

وجاء الإعلان خلال المؤتمر السنوي لشركاء وعملاء وحدة الحوسبة السحابية لـ"غوغل" الذي تحول هذا العام لملتقى افتراضي على مدى أسابيع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

Google обновила Gmail для бизнеса и добавила в приложение видеозвонки, чаты, редактирование документов и другие сервисы. Некоторые из них появились в приложении в виде вкладок в нижней части интерфейса: https://t.co/Fg6fbMvQAwpic.twitter.com/flsXifpkzW — Стартапы и бизнес (@vcru) July 15, 2020

وتحاول "غوغل" منذ ما يزيد عن عشر سنوات اللحاق بركب حزمة أدوات العمل التي تقدمها مجموعة "مايكروسوفت أوفيس" المهيمنة على السوق العالمية لمنصات البريد الإلكتروني وأدوات تحرير الملفات.

وأضافت الشركتان خصائص جديدة للاتصال المرئي وأدوات أخرى لجذب عملاء جدد من شركات تعمل عن بعد من المنزل خلال الجائحة.

وتقول "غوغل" إنها حققت سبقا لدى عملاء محتملين بالترويج لـ"جي-ميل" كمركز موحد للموظفين يمكنهم من خلاله تبادل الرسائل النصية والاتصال المرئي والآن الوثائق أيضا. والربط محدود بين منصة "مايكروسوفت" للبريد الإلكتروني "أوتلوك" وبرنامجها "تيمز" المتخصص في الدردشة الجماعية.

ولم ترد "مايكروسوفت" بعد على طلب للتعليق. ولا زالت الشركة تحقق نموا متسارعا في الإيرادات من "أوفيس".

В почтовый сервис Gmail интегрируют Google Meet, Google Docs и чат

Сетевые источники сообщают, что Google работает над обновлённым приложением почты Gmail, в которое будет интегрирована поддержка платфор...https://t.co/vqjLSB5S5J, Программы https://t.co/qUGfOMhRXbpic.twitter.com/plE8VL3Fdw — ТЕХНО.ПРО (@TeXn0Pro) July 15, 2020

О даа! Больше фич, больше! Не то чтобы Gmail уже сейчас не выедал оперативки больше, чем десяток других вкладок вместе взятых :this-is-fine: https://t.co/zZjjcTk5K5 — Anton dines at home (@zemlanin) July 15, 2020

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وكشفت غوغل اليوم الأربعاء عن خيارات متاحة فعلا على مايكروسوفت تيمز، بما في ذلك قدرة من يستخدمون برنامج الدردشة على كتابة ملحوظة (خارج المكتب) ووضع علامات مميزة للمحادثات لتمكنهم من العودة إليها بسهولة لاحقا.

المصدر: رويترز