آبل تحذر المستخدمين من تغطية كاميرا الكمبيوتر وتكشف عن السبب

حذرت شركة آبل مستخدمي أجهزة ماك بوك من تغطية الكاميرا، كون ذلك قد يؤدي إلى تدمير الشاشة.

وأخبرت آبل مالكي أجهزة ماك بوك (MacBook) وماك بوك إير (MacBook Air) وماك بوك برو (MacBook Pro)، هذا الشهر، أنه ينبغي عليهم الوثوق في منتجات الشركة والتي تمنح المستخدم مؤشرا في حال تشغيل الكاميرا والذي يظهر بالضوء الأخضر بجوار كاميرا الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم.

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وأشارت الشركة إلى أن وضع ملصق أو ورق الملاحظات أو أي غطاء آخر أمام الكاميرا نفسها يعوق قدرة الكمبيوتر المصممة بإحكام على الإغلاق ويمكن أن يحطم الشاشة.

وذكر موقع MacRumors أن شاشة داخلية لأحد مالكي ماك بوك برو كسرت بعد أن قام بوضع غطاء على كاميرا الكمبيوتر في أبريل الماضي.

وكتبت آبل في موقعها على الإنترنت: "إذا أغلقت جهاز ماك المحمول الخاص بك مع تثبيت غطاء على الكاميرا، فقد تتلف شاشتك لأن الفراغ بين الشاشة ولوحة المفاتيح مصمم بتفاوتات ضيقة للغاية".

ويمكن أن تتداخل أغطية الكاميرا أيضا مع مستشعر الإضاءة المحيطة بالجهاز وتمنع بعض الميزات، بما في ذلك السطوع التلقائي وتقنية True Retone، من آبل، من العمل بشكل صحيح.

وطمأنت آبل المستخدمين في موقعها: "إذا لم يكن الضوء الأخضر قيد التشغيل، فلن تكون الكاميرا كذلك. وبالتالي، فإن التغطية الإضافية، كما أشارت الشركة، مفرطة".

ويمكن لأولئك الذين يبحثون عن أمان إضافي لضوء الكاميرا الانتقال إلى تفضيلات النظام لديهم وإعداد التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا المدمجة في الكمبيوتر يدويا.

المصدر: نيويورك بوست