شركة Amazon تطور عربات ذكية تسهل التبضع في متاجرها

أعلنت شركة Amazon عن تطويرها لنوع جديد من العربات الصغيرة الذكية التي ستجعل من عملية التبضع في متاجرها سهلة وأكثر عملية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن عربات Dash Carts ستظهر في متجر Amazon الجديد الذي سيفتتح في لوس أنجلوس هذا العام مجهزة بتقنيات تسهل عمليات الشراء للزبائن وتجعلها أكثر سرعة.

وجهزت هذه العربات الصغيرة بتقنية التعقب الإلكتروني للمنتجات Just Walk Out، والتي كانت Amazon قد اختبرتها قبل عامين تقريبا في متاجر Amazon Go التابعة لها.

كما حصلت هذه العربات على مستشعرات خاصة لقراءة الرموز الإلكترونية الموضوعة على المنتجات، إضافة إلى كاميرا تراقب كل منتج يضعه المستخدم داخلها، وأجهزة لمعرفة أنواع المنتجات الطازجة التي يرغب الزبون بشرائها مع قدرة على تحديد وزن السلعة وسعرها.

وللاستفادة من ميزات هذه العربات يجب على مستخدمها أن يمتلك حساب Amazon إلكتروني وهاتفا ذكيا، وقبل استخدام العربة يقوم بمسح الرمز الخاص بتطبيقه الموجود في الهاتف، لتقوم العربة بحسم قيمة المشتريات أوتوماتيكيا عند مغادة المتجر.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن Amazon كانت قد اختبرت تقنيات شبيهة في بعض متجارها، تعتمد على الكاميرات و أجهزة مسح الرموز الإلكترونية، لتمكن الزبائن من شراء البضائع دون الحاجة للتعامل مع موظفي البيع أو صناديق الحسابات.

المصدر: hightechfm