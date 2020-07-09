شركة Xiaomi تكشف عن أحدث حواسبها المزودة بأفضل المعالجات

كشفت عملاقة صناعة التقنية Xiaomi مؤخرا عن حاسبين جديدين طورتهما ليكونا من بين الأفضل في الأسواق من حيث الجودة والتقنيات والسعر المناسب.

أول حاسب RedmiBook 16 يأتي بشاشة بمقاس 16.1 بوصة بدقة عرض (1920/1080) بيكسل، مع معدل سطوع 300 شمعة /م .

ويمتاز هذا الحاسب بمعالجات Intel Core i7-1065G7 و Intel Core i5-1035G1 سريعة الأداء، ومعالج رسوميات متطور من نوع Nvidia MX350 بتردد 2 غيغابايت.

كما زود هذا النوع من الأجهزة بذواكر وصول عشوائي ممتازة من نوع DDR4-3200 بسعات تصل إلى 16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت.

ويضم هيكله ماسحا لبصمات الأصابع مدمجا في زر الطاقة لحماية بيانات الجهاز، إضافة إلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-A 3، ومنفذ USB-A 2، ومنفذ HDMI، ومنفذ USB-C للشحن.

والحاسب الآخر الذي كشفت عنه Xiaomi حمل اسم RedmiBook 14، وجاء بمواصفات شبيهة مع الجهاز الأول من حيث المعالجات وذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، لكنه تميز عنه بهيكل أصغر حجما يزن 1.3 كلغ، وبشاشة بمقاس 14 بوصة بدقة عرض (1920/1080) بيكسل.

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كما حصل هذا الجهاز على بطارية باستطاعة 40 واطا تكفيه ليعمل اكثر من 10 ساعات متواصلة، وبمعالج رسوميات Nvidia MX350، سريع للبطارية باستطاعة 65 واطا، وستتراوح أسعاره في الأسواق ما بين 670 و810 دولارات.

المصدر: gsmarena