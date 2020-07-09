مناطيد غوغل تقدم خدمات الإنترنت التجارية في كينيا

أعلن المسؤولون عن مشروع Project Loon التابع لشركة Alphabet المالكة لغوغل أن مناطيدها المطورة في إطار المشروع بدأت بتقديم خدمات الإنترنت التجارية في كينيا.

وأشارت مصادر في شركة Loon إلى أن بعض مناطيدها عملت بصورة تجريبية فوق كينيا الشهر الفائت، واستطاعت هذه المناطيد توفير خدمات الإنترنت لنحو 35 ألف شخص عبر شبكات 4G لاسلكية.

وتبعا للشركة فإن نحو 35 منطادا ستعمل فوق كينيا وبالتعاون مع شركة Telkom Kenya لتقوم بتغطية مساحة 50 ألف كلم مربع تقريبا بشبكات الإنترنت عبر تقنية 4G، وستطير هذه المناطيد على ارتفاعات تصل إلى 19 كلم، وستصل سرعة تحميل البيانات في شبكاتها إلى 18.9 ميغابايت/ثا، وسرعة الإرسال إلى 4.74 ميغابايت/ثا، بمعدل استجابة يعادل 19 ميلي ثانية.

وكان مشروع هذه المناطيد قد ظهر لدى في غوغل منذ 10 سنوات تقريبا، وبعدها تم تخصيص شركة خاصة تابعة لـ Alphabet للعمل عليه وتطوره.

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والهدف من هذا المشروع هو تشغيل مناطيد تعمل على توفير الإنترنت في العديد من المناطق النائية في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناطيد اختبرت عدة مرات لتأمين الإنترنت في بعض المناطق بالعالم عقب حصول الكوارث حيث استخدمت في بورتوريكو بعد إعصار ماريا الشهير.

المصدر: ixbt