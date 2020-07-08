شركة Xiaomi تطرح سوارا ذكيا ورخيصا يعمل أسبوعين بالشحنة الواحدة!

كشفت عملاقة صناعة التقنية Xiaomi عن أحدث سوار ذكي لها، ستطرحه بسعر منافس ومواصفات تجعله من بين أفضل الأجهزة الذكية المحمولة في الأسواق.

ويأتي سوار Mi Smart Band 4C بسعر 23 دولارا تقريبا، وبهيكل مزود بأحزمة مطاطية مرنة بـ 5 مقاسات، طورت لتناسب معاصم جميع الفئات العمرية من المستخدمين.

ومن أبرز ما يميز هذا السوار وفقا لـ Xiaomi هو بطاريته الداخلية التي يمكن شحن سعتها بشكل كامل خلال ساعتين، لتكفيه مدة أسبوعين متواصلين دون الحاجة لإعادة الشحن.

كما زودته الشركة المصنعة بشاشة بمقاس 1.08 بوصة، بدقة عرض (128/220) بيكسل، بمعدل سطوع 200 شمعة، يمكن الاعتماد عليها لمعرفة الوقت والتاريخ ومراقبة النشاط البدني للمستخدم معدل الخطوات التي يقطعها كل يوم.

وحصل هذا السوار على منفذ USB للشحن تحت الحزام المطاطي، إضافة إلى 5 أنظمة لمراقبة اللياقة البدنية، وميزة تحذر المستخدم في حال لاحظت المستشعرات في السوار أن معدل نشاطه منخفض.

إقرأ المزيد

ويتوفر هذا السوار حاليا في بعض الأسواق الآسيوية، ويمكن لمن يود الحصول عليه في باقي البلدان طلبه عبر المواقع والمتاجر الإلكترونية الخاصة بشركة Xiaomi عبر الإنترنت.

المصدر: lifehacker