بـ 5 كاميرات.. موتورولا تعلن عن هاتف متطور بسعر منافس!
أزاحت شركة موتورولا الستار عن أحدث هواتفها المنافسة الذي زودته بقدرات تصوير ممتازة، والمنتظر أن يطرح في الأسواق 8 يوليو الجاري.
ويأتي هاتف +Motorola One Fusion الذي سيبلغ سعره 250 دولارا تقريبا بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (162.9 x 76.4 x 9.6) ملم، يزن 210 غ.
وزود هذا الجهاز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (180/2340) بيكسل، وأبعاد "19.5:9"، قادرة على عرض فيديوهات بدقة HDR10.
ويضمن الأداء المميز له معالج Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 ثماني النوى مطور بتقنية (8نانومتر)، ومعالج رسوميات Adreno 618ـ، وذاكرة تخزين داخلية UFS 2.1 بحجم 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.
وزودته موتورولا أيضا بنظام تشغيل Android 10ـ ومنفذين لبطاقات الاتصال من نوع Nano-SIM، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSDXC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، إضافة لأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشرائح للاتصال عبر تقنية "بلوتوث-5"ـ وشرائح للاتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.
أما الكاميرا الأساسية له فأتت بـ 4 عدسات بدقة (64+8+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مدعمة بخاصية التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة وحماية بيانات الهاتف.
المصدر: gsmarena