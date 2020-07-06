بـ 5 كاميرات.. موتورولا تعلن عن هاتف متطور بسعر منافس!

أزاحت شركة موتورولا الستار عن أحدث هواتفها المنافسة الذي زودته بقدرات تصوير ممتازة، والمنتظر أن يطرح في الأسواق 8 يوليو الجاري.

ويأتي هاتف +Motorola One Fusion الذي سيبلغ سعره 250 دولارا تقريبا بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (162.9 x 76.4 x 9.6) ملم، يزن 210 غ.

وزود هذا الجهاز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (180/2340) بيكسل، وأبعاد "19.5:9"، قادرة على عرض فيديوهات بدقة HDR10.

youtube/Technolobe

ويضمن الأداء المميز له معالج Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 ثماني النوى مطور بتقنية (8نانومتر)، ومعالج رسوميات Adreno 618ـ، وذاكرة تخزين داخلية UFS 2.1 بحجم 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

وزودته موتورولا أيضا بنظام تشغيل Android 10ـ ومنفذين لبطاقات الاتصال من نوع Nano-SIM، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSDXC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، إضافة لأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشرائح للاتصال عبر تقنية "بلوتوث-5"ـ وشرائح للاتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت بـ 4 عدسات بدقة (64+8+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مدعمة بخاصية التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة وحماية بيانات الهاتف.

المصدر: gsmarena