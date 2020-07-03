الصينية Realme تتحدى هواوي بهاتف جديد سعره 100 دولار فقط!

قررت شركة Realme الصينية منافسة الهواتف المتطورة والرخيصة لشركة هواوي، وطورت جهازا ذكيا سعره 100 دولار تقريبا.

وسيأتي C11 الذي سيطرح في 7 يوليو الجاري بمعالج ثماني النوى من نوع Cortex-A53، بتردد 2.3 غيغاهيرتز، وسيحصل على معالج رسوميات GPU IMG PowerVR GE8320، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 2 غيغابايت، من نوع LPDDR4.

أما شاشة الجهاز فستكون بحجم 6.52 بوصة بدقة عرض (1600/720) بيكسل، وأبعاد "20:9"، لها القدرة على عرض فيديوهات +HD، وتمت حمايتها بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش من نوع Corning Gorilla Glass 3.

وزود الهاتف أيضا بكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، وكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، لكنه لم يحصل على ماسح لبصمات الأصابع.

ودعمته Realme ببطارية ممتازة بسعة 5000 ميلي أمبير، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GLONASS و GPS لتحديد المواقع، إضافة لمستقبل لإشارات الراديو FM، ونظام تشغيل Android 10 يمنحه سلاسة وسرعة في العمل مع شبكات الإنترنت.

youtube/ Lim Reviews

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ويمكن لهذا الهاتف الاتصال مع الأجهزة الذكية والكمبيوترات عبر تقنية Bluetooth 5 اللاسلكية، كما يدعم الاتصال مع شبكات Wi-Fi 802.11b /g/n.

المصدر: 4pda