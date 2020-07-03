سوني تغزو أسواق روسيا وأوروبا بهاتف مميز وبسعر مقبول

بدأت شركة سوني طرح هاتفها الجديد Xperia L4 في أسواق روسيا وبعض الأسواق الأوروبية، بسعر يجعل منه منافسا قويا لهواتف سامسونغ متوسطة الفئة.

ويباع هذا الهاتف حاليا في روسيا بسعر 380 دولارا تقريبا، وبالرغم من ذلك فقد أتى بالعديد من التقنيات المتميزة، مثل الهيكل المقاوم للرطوبة والغبار، والشاشة التي جاءت من نوع IPS LCD بحجم 6.2 بوصة بدقة عرض (1680/720) بيكسل.

ويضمن الأداء المميز له معالج ثماني النوى من نوع Mеdiatek MT6762 Helio P22 بتردد 2.0 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات من نوع PowerVR GE8320، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع Micrо-SDXC.

وزودته سوني بمنفذين لبطاقات الاتصال من نوع Nanо-SIM ، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام تشغيل Andrоid 9.0، وبطارية بسعة 3800 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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كما يمكن لهذا الهاتف العمل مع مختلف أنواع شبكات LTE، وشبكات Bluetooth 5.0، وشبكات Wi-Fi للإنترنت اللاسلكي.

أما الكاميرا الأساسية فيه فجاءت ثلاثية العدسة بدقة (13+5+2) ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات بدقة HDR، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، مزودة بعدسة بفتحة f/2,0، لها القدرة على التقاط صور عالية الدقة في الظلام.

المصدر: 4pda