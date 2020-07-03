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تسريب شكل ومواصفات هاتف سامسونغ القادم القابل للطي

العالم الرقمي و Social media

تسريب شكل ومواصفات هاتف سامسونغ القادم القابل للطي
youtube/ DroidHolic
صورة تعبيرية
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تتوقع العديد من المواقع المختصة بشؤون التقنية أن تكشف سامسونغ في الخامس من أغسطس القادم عن مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية، من بينها هاتف قابل للطي مخصص للعمل مع شبكات 5G.

وتبعا للصور التي سربتها بعض المواقع فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Galaxy Z Flip 5G، وسيشبه من حيث التصميم هاتف Z Flip المطروح في الأسواق حاليا.

ومن المفترض أن يحصل الهاتف المنتظر على هيكل بأبعاد (167,3 х 73,6 х 7,2) ملم، وأن يزود بشاشة خارجية صغيرة حجمها أكبر من بوصة بقليل، ستستخدم لقراءة الرسائل الواردة ومعرفة الوقت والتاريخ.

تسريب شكل ومواصفات هاتف سامسونغ القادم القابل للطي
ixbt.com

وفيما يتعلق بالكاميرا الداخلية للهاتف فقد تأتي بدقة 12 ميغابيكسل، والكاميرا الخارجية قد تأتي مزودوجة بدقة (12+10) ميغابيكسل، أما المعالج فسيكون من نوع +Snapdragon 865 ثماني النوى بتردد 3.09 غيغاهيرتز.

أما ذاكرة الوصول العشوائي في هذا الجهاز فعلى الأغلب ستصبح 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بحجم 256 غيغابايت.

ولم تعلن سامسونغ بشكل رسمي بعد عن مواصفات أو شكل هذا الهاتف، لكن التوقعات تشير إلى أنه قد يطرح بسعر تشجيعي أرخص من سعر أجهزة Z Flip الحالية، ليكون المنافس الأبرز لهواتف موتورولا الشبيهة.

المصدر: ixbt

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