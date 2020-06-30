تسريبات تكشف بعض مواصفات الهاتف القادم رخيص الثمن من هواوي

بعد مدة من كشف هواوي عن مواصفات أحدث هواتفها Honor Play4 Pro، تسربت إلى بعض الصفحات ومواقع الإنترنت معلومات تتعلق بنسخة معدلة رخيصة الثمن من هذا الجهاز.

وتبعا للتسريبات فإن هواوي تنوي قريبا الكشف عن هاتف جديد بسعر منافس لن يتعدى الـ 140 دولارا، يدعى Honor Play 4e، سيكون نسخة معدلة Play4 Pro.

ورغم سعره الرخيص سيحصل الهاتف الجديد على معالج ثماني النوى من نوع Kirin 710A، وعلى ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

ومن غير المعروف هل ستكون للهاتف القدرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس كما في Play4 Pro، لكن من المفترض أن يزود ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وأن يحصل على منفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

أما فيما يخص الكاميرات، فالكاميرا الأساسية له ستأتي ثلاثية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 13 ميغابيكسل.

وتظهر إحدى الصور التي سربت لهذا الجهاز أنه سيزود بكاميرا أمامية مثبتة على الزاوية اليسرى أعلى الشاشة، وأن الشاشة ستكون بمقاس 6.39 بوصة وأبعاد "20:9"، ومن المفترض أن تكون دقة الشاشة (2400/1080) بيكسل.

المصدر: ixbt