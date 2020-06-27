شركة Vivo تعلن قريبا عن أقوى هواتفها بقدرات تصوير فائقة

تستعد شركة Vivo الصينية في الأول من يوليو القادم للكشف عن مجموعة جدية من الهواتف، بقدرات تصوير ممتازة، تضاهي تلك الموجودة في أحدث هواتف شركتي سامسونغ وهواوي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Vivo ستعلن عن 3 هواتف هي Vivо X50، و Vivo X50 Pro، و+Vivo X50 Pro، اثنان منها على الأقل ستكون لهما القدرة على الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وأبرز هذه الأجهزة سيكون+Vivo X50 Pro، وسيحصل هذا الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة OLED عالية الدقة بمقاس 6.56 بوصة بتردد 120 هيرتزا.

وسيعتمد في أدائه الممتاز على معالج Snapdragon 865 ثماني النوى مطور بتقنية (7 نانومتر)، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

كما سيأتي بكاميرا أساسية بقدرات تصوير فائقة، فيها حساس Samsung ISOCELL GN1 بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 13 ميغابيكسل وأخرى بدقة 8 ميغابيكسل، وتتمتع هذه الكاميرا بمعدل تقريب بصري x5، وبمعدل تقريب رقمي x60، أما الكاميرا الأمامية فيه فستكون بدقة 13 ميغابيكسل مدعمة بخاصية التعرف على الوجوه.

وستزوده Vivo أيضا بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وستبلغ سعر نسخته المزودة بذواكر 8/128 غيغابايت نحو 770 دولارا، أما النسخة بذواكر 12/256 فسيكون سعرها 880 دولارا تقريبا.

المصدر: 4pda