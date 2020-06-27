باناسونيك تعلن عن حاسب لوحي مصفح مضاد للماء والصدمات!

قررت شركة باناسونيك العودة إلى سوق الأجهزة الذكية بقوة، وكشفت عن حاسب لوحي مميز بمواصفات تجعله من بين الأفضل في الأسواق.

ويأتي حاسب Toughbook A3 يهيكل مصفح مضاد للصدمات والخدوش بسماكة 16.4 ملم بطول 272 ملم وعرض 196 ملم، محمي من الماء والغبار وفق معاييير MIL-STD-810H وIP65 العالمية، يزن 855 غ.

وحصل هذا الحاسب على شاشة LCD بمقاس 10.1 بوصة بدقة عرض (1200/1920) قادرة على عرض فيديوهات Full HD، معدل سطوعها يعادل 800 شمعة على المتر المربع.

وزودته باناسونيك بمعالج SoC Snapdragon 660 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غبغابايت، وبطارية بسعة 3200 ميلي أمبير، كما يمكن تزويده ببطارية أخرى بسعة 5580 ميلي أمبير ليكون قادرا على العمل لمدة 15 ساعة متواصلة.

وحصل هذا الجهاز على منفذ USB، ومنفذ USB، ومنفذين لبطاقات الاتصال بالشبكات الخلوية، وكاميرا أمامية بدفة 5 ميغابيكسل، وكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، إضافة إلى ميزة قراءة رموز Barcode.

وسيتوفر هذا الحاسب في الأسواق قريبا مع نظام تشغيل "أندرويد-9"، 1310 يورو تقريبا.

المصدر: ixbt