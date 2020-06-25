العملاقة OnеPlus تتحدى سامسونغ وآبل بهاتف جديد

اشتهرت شركة OnеPlus الصينية في الأعوام الأخيرة بإطلاقها أفضل الهواتف وبأسعار منافسة جدا، وتتحضر حاليا للإعلان عن هاتف تتحدى فيه أجهزة سامسونغ وآبل.

وكانت الشائعات التي انتشرت حول الهاتف المنتظر في شهر مارس الفائت قد أشارت إلى أنه سيطرح تحت OnеPlus Z التجاري، لكن أحدث التسريبات أكدت أنه سيحمل اسم OnеPlus Nord .

وفي حسابها على "إنستغرام" مؤخرا نشرت شركة OnеPlus مؤخرا إعلانا تروجيا كتبته بلغة مشفرة أشارت فيه إلى أن الهاتف سيطلق في يوليو القادم، ويتوقع العديد من المحللين أن يصدر أولا في أسواق الهند وأوروبا، وبسعر منافس جدا يبلغ 299 دولارا فقط.

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ومن المتوقع أن تزوده OnеPlus بمعالج Quаlcomm Snаpdragon 765G ثماني النوى يمكنه العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وبذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايات.

أما الشاشة فيه فيجب أن تكون من نوع АMOLED بحجم 6.55 بوصة بتردد 90 هيرتزا، والبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومن المفترض أن يضم شريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

المصدر: 4pda