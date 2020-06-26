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شركة أمريكية تطرح هاتفا منافسا سعره أقل من 100$!

العالم الرقمي و Social media

شركة أمريكية تطرح هاتفا منافسا سعره أقل من 100$!
youtube/Paul Tech
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة Blu Products الأمريكية عن هاتف ذكي جديد بمواصفات ممتازة، لتنافس من خلاله أفضل الهواتف متوسطة الفئة في الأسواق.

وأشارت الشركة إلى أن الذين سيطلبون الدفعات الأولى من هاتف Blu G90 الجديد سيحصلون على هذه الأجهزة بسعر 99 دولارا فقط، ولكن هذا السعر ربما قد يرتفع إلى 149 دولارا بعد طرح هذه الأجهزة بمدة في الأسواق.

وحصلت هذه الهواتف على هيكل أنيق محمي من الرطوبة والغبار، مزود بشاشة IPS بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (1440/720)، وأبعاد "18:9".

وزودت بمعالج  MediaTek Helio ثماني النوى، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومنفذ USB-C، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية من نوع MicroSD، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، إضافة لماسح بصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

أما الكاميرا الأمامية فيها فأتت بدقة 13 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه، والكاميرا الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (16+8+2) ميغابيكسل.

وتعمل هذه الهواتف بنظام تشغيل Android 10 ، ويمكن شحن بطاريتها بسرعة باستخدام شاحن (10 واط).

المصدر: ixbt

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