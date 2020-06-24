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مايكروسوفت تؤكد استحواذها على إحدى أهم الشركات المتخصصة بأمن الإنترنت

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تؤكد استحواذها على إحدى أهم الشركات المتخصصة بأمن الإنترنت
Reuters MB/
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بعد أن كثرت الشائعات حول صفقة لاستحواذها على شركة CyberX المتخصصة بإنترنت الأشياء وأمن الإنترنت، أعلنت مايكروسوفت رسميا شراءها هذه الشركة.

وأشارت مايكروسوفت في تدوينة لها على الإنترنت إلى أن تقنيات إنترنت الأشياء أو ما يسمى بـ IoT باتت تعتبر من أهم التقنيات التي ستدخل في العديد من المجالات المهمة بمافيها الصناعة والزراعة والتجارة ومجال الرعاية الطبية، لكن العقبة التي تواجه بعض الشركات في الاعتماد عليها هو تأمين حماية بيانات الأجهزة التي تعمل بتلك التقنيات.

وأوضحت أن استحواذها على CyberX سيساعدها بشكل كبير على ضمان أمن العديد من الأجهزة التي تطور لها البرمجيات مثل الهواتف والكاميرات والحواسب وغيرها، ويأتي كخطوة من ضمن المشروع الذي أعلنت عنه سابقا، وقالت إنها ستنفق في إطاره نحو 5 مليارات دولار على مجالات إنترنت الأشياء.

مايكروسوفت تؤكد استحواذها على إحدى أهم الشركات المتخصصة بأمن الإنترنت
blogs.microsoft.com
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وبالرغم من أن مايكروسوفت لم تذكر تفاصيل كثيرة عن صفقتها للاستحواذ على CyberX، إلا أن التسريبات تشير إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى 165 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن CyberX كانت قد تأسست عام 2013، وقدمت خدمات كبيرة في مجال أمن الإنترنت وخصوصا ما يسمى بالخدمات السحابية.

المصدر: .itworld

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