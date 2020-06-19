محكمة فرنسية تغرم "غوغل" بـ56 مليون دولار بسبب انتهاك الخصوصية

أيدت محكمة إدارية في فرنسا اليوم الجمعة قرارا بغرامة بقيمة 50 مليون يورو صدر العام الماضي ضد شركة "غوغل" لخرقها قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على شبكة الإنترنت.

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وأكدت متحدثة باسم "غوغل"، في بيان مكتوب أصدرته اليوم الجمعة، أن الشركة ستراجع التغييرات المحتملة.

وأوضحت المتحدثة قائلة: "يتوقع الناس فهم الطرق التي تستخدم بها بياناتهم والتحكم فيها، وقد استثمرنا في أدوات رائدة في هذا المجال تساعد على الأمرين معا".

وتابعت: "لم تكن هذه القضية متعلقة بما إذا كانت هناك حاجة للحصول على موافقة بشأن الإعلانات الشخصية، بل كان الأمر متعلقا بالطريقة التي يمكن الحصول من خلالها على تلك الموافقة. وفي ضوء هذا القرار، سننظر الآن في التغييرات التي نحتاج إلى تطبيقها".

المصدر: رويترز