أول صور وفيديوهات مسربة لهاتف بقدرات جبارة من آسوس!

سربت بعض المواقع وصفحات الإنترت صورا وفيديوهات لهاتف ROG Phone 3 المنتظر أن تطلقه آسوس قريبا ليكون أحد أفضل الهواتف في الأسواق لهذا العام.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيحصل على هيكل أسود لماع مقاوم للماء والغبار بأبعاد (171 x 78 x 9.9 mm) ملم، محمي بزجاج Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

أما شاشة هذا الهاتف فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.59 بوصة بدقة عرض (1080 x 2340) بيكسل، وتردد 144 هيرتزا، ما يجعلها من أفضل شاشات الهواتف المخصصة للألعاب الإلكترونية.

ومن المفترض أن يعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 10، ومعالج Snapdragon 865 مطور بتقنية (7نانومتر)، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت هي أكبر ذاكرة وصول عشوائي مطروحة للهواتف حتى الآن، ويزود بذاكرة تخزين داخلية UFS 3.0 512 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثنائية العدسة بدقة (64+13) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل.

وسيحصل ROG Phone 3 أيضا على مكبرات صوت ممتازة مع تقنية DTS:X، ومستقبل لإشارات الراديو، وبطارية بسعة 5800 ميلي أمبير.

المصدر: ixbt