بـ 6 كاميرات.. هاتف صيني جديد ينافس أقوى أجهزة هواوي

تقترب شركة Vivo الصينية من موعد الإعلان عن هاتفها S6 Pro 5G الذي زودته بكاميرات تمنحه قدرات تصوير تتحدى تلك الموجودة في أحدث وأفضل هواتف منافستها هواوي.

وسيحصل الهاتف الجديد على إمكانيات التصوير المتفوقة بفضل 4 كاميرات خلفية، إحدى هذه الكاميرات بدقة 64 ميغابيكسل، وفيها حساس بصري من نوع Samsung ISOCELL Bright GW1، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرتين الباقيتين بدقة 2 ميغابيكسل، مزودتين بتقنيات خاصة لقياس عمق الصورة والتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

والواجهة الأمامية لهذا الهاتف من المفترض أن تحوي كاميرتين بدقة 32 و8 ميغابيكسل، مزودتين بتقنية التعرف على الوجوه، إحداهما فيها فتحة عدسة واسعة تمنح الصور إضاءة ممتازة عند التصوير في الليل.

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كما سيحصل هذا الهاتف أيضا على معالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 765G بتردد 2.4 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Adreno 620، وموديم من نوع X52 5G، تمكنه جميعا من العمل بسلاسة مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

أما بطاريته فستكون بسعة 4200 ميلي أمبير، والشاشة من نوع OLED بمقاس 6.5 بوصة وتردد 60 هيرتزا، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية UFS 2.1 بسعة 128 و256 غيغابايت.

ومن المفترض أن تكشف Vivo عن هذا الهاتف في يوليو القادم، وتطرحه في الأسواق بأسعار تتراوح ما بين 425 و465 دولارا.

المصدر: ixbit