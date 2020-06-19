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تسريبات شكل ومواصفات Galaxy Watch 3 المنتظرة من سامسونغ

العالم الرقمي و Social media

تسريبات شكل ومواصفات Galaxy Watch 3 المنتظرة من سامسونغ
youtube/ALLSTARSPACE
صورة أرشيفية
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قبل شهر تقرييا من موعد الإعلان الرسمي عن Galaxy Watch 3، سربت بعض المواقع وصفحات الإنترنت صورا وفيديوهات تكشف عن شكل ومواصفات هذه الساعات.

وتشير المعلومات التي أوردتها تلك المواقع إلى أن سامسونغ تنوي الإعلان عن جيلها الجديد من الساعات في يوليو القادم، تزامنا مع إعلانها عن عدد من الهواتف والسماعات الذكية.

ومن المفترض أن تطرح هذه الساعات تحت اسم Galaxy Watch 3، وتأتي بعدة نسخ، نسخة بإطار معدني عادي، ونسخة بإطار معدني دوار كما في ساعات Galaxy Watch 2.

ومن المفترض أن يختلف مقاس قطر الشاشة في هذه الساعات ما بين 41 و45 ملم، وقد تطرح نسخ منها قادرة على الاتصال بشبكات LTE وWi-Fi، وستحصل نسخها على مستشعر خاص لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجين في الدم، ومستشعرات لقياس معدلات النشاط البدني للمستخدم، وبطاريات بسعة 247 و340 ميلي أمبير.

وسيحصل النموذج الأصغر من هذه الساعات على شاشة بمقاس 1.2 بوصة، وهيكل أساسي بأبعاد (41х42,5х11,1) ملم، فيما سيأتي النموذج الأكبر بشاشة بمقاس 1.4 بوصة، وبهيكل بأبعاد (45х46,2х11,3) ملم، وستتم حماية الشاشات في كلا النموذجين بزجاج Gоrilla Glаss DX.

أما نظام التشغيل فيها فسيكون Tizеn 5.5، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 1 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 8 غيغابايت.

المصدر: 4pda

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