"تويتر" تبدأ نشر التغريدات الصوتية على منصتها

كشفت "تويتر" عن اختبارها ميزة جديدة على منصتها تتيح تسجيل مقاطع صوتية ونشرها كتغريدات كلامية.

وتمت إتاحة الميزة حتى الآن، على نظام iOS، وانطلق العمل بها بداية من الأربعاء 17 يونيو، لـ"مجموعة محدودة من المستخدمين"، وفقا للشركة.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

وقالت مايا باترسون وريمي بورغوين الموظفتان في "تويتر"، عبر مدونة على الإنترنت: "في بعض الأحيان لا يكفي 280 حرفا للتعبير، كما أن بعض الفروق الدقيقة تضيع في الترجمة. لذا، بدءا من اليوم، نحن نختبر ميزة جديدة ستضيف لمسة إنسانية أكثر إلى طريقة استخدامنا للتغريد، صوتك الشخصي".

blog.twitter.com

وإذا تمكنت من الوصول إليها، فسترى رمزا جديدا على شكل موجة بجانب رمز الكاميرا عند إنشاء تغريدة. ويمكن النقر على هذه الأيقونة ليظهر زر تسجيل أحمر أسفل الشاشة، والذي يمكنك النقر عليه لبدء تسجيل رسالتك.

blog.twitter.com

وأوضحت المدونة: "كل تغريدة صوتية تصل مدتها إلى 140 ثانية". وإذا كان لديك الكثير لتتحدث عنه فقط استمر ​​في الكلام، حيث أنه بمجرد الوصول إلى الحد الزمني للتغريدة الصوتية، تبدأ تغريدة صوتية جديدة تلقائيا في التسجيل، وبالتالي إنشاء سلسلة رسائل.

blog.twitter.com

ولا يمكن إضافة الصوت إلا إلى التغريدات الأصلية، وفقا للمدونة، لذا لا يمكنك تضمينها في الردود أو إعادة التغريد مع تعليق. وهناك شيء ثانوي آخر يجب ملاحظته وهو أنه مهما كانت صورة ملفك الشخصي عند تسجيل مقطع صوتي، فسيتم إرفاقه دائما بتغريدة الصوت تلك. وتقول "تويتر": "ستتم إضافة صورة ملفك الشخصي الحالية كصورة ثابتة على المرفق الصوتي ولن يتم تحديثها إذا قمت بتحديث صورة ملفك الشخصي".

ويمكنك الاستماع إلى التغريدات الصوتية بالضغط على زر التشغيل.

ومن المتوقع أن تتم إتاحة الميزة الجديدة لجميع مستخدمي نظام التشغيل iOS خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد الاختبار.

المصدر: ذي فيرج