ساعات آبل ستكون قادرة على التحكم بالسيارة وتعقب صحة ونوم مستخدميها!

ينتظر مستخدمو apple watch بلهفة إعلان شركة آبل عن نظام التشغيل الجديد الذي ستحصل عليه ساعاتهم الذكية، فما أهم الميزات التي سيحملها هذا النظام.

وتبعا للتسريبات فإن نظام watchOS 7 المنتظر سيحمل لمستخدمي ساعات آبل ميزة لم تتوفر في ساعاتهم من قبل، هي إمكانية التحكم بقفل السيارة عن بعد عبر تقنية CarKey التي كانت آبل قد اختبرتها في أنظمة iOS سابقا.

ومن التقنيات المهمة الأخرى التي سيأتي بها نظام التشغيل الجديد أيضا هي ميزة تعقب أوقات نوم المستخدم ومدة الراحة اليومية التي يحصل عليها، إذ ستعمل الحساسات الموجودة في apple watch على قياس معدلات ضربات القلب وضغط الدم في أوقات مختلفة على مر الـ 24 ساعة يوميا، كما ستقيس معدلات الحركة ومعدلات الأكسجة في الدم أيضا، وتجمع كل تلك البيانات لتشكيل مخطط يعطي المستخدم تفاصيل عن معدلات الراحة والنوم والنشاط.

وكما في أنظمة التشغيل السابقة لهذه الساعات في حال رصدت الحساسات ارتفاعا غير طبيعي في معدلات ضغط الدم أو معدل نبضات القلب ستعطي المستخدم تحذيرا ليتوجه إلى الطبيب.

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ومن المفترض أن يأتي watchOS 7 أيضا بميزات تسمح للآباء بالتحكم بالوقت الذي يقضيه أبناؤهم في استعمال التطبيقات الموجودة على ساعاتهم وهواتفهم الذكية، وميزات تسمح بالتحكم بواجهات التشغيل الخاصة بـ apple watch.

المصدر: 9to5mac