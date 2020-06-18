من بينها أجهزة سامسونغ وغوغل.. هواتف ستحصل على نسخة أندرويد الجديدة

بدأت غوغل مؤخرا باختبار نسختها التجربية من أنظمة "أندرويد-11" التي حملت معها العديد من الميزات الجديدة للهواتف، فما هي الأجهزة التي قد تحصل على نظام التشغيل الجديد؟

وتبعا للتسريبات فإن نظام التشغيل الجديد سيصبح متاحا في وقت قريب لعدد من هواتف شركة غوغل هي:

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

وقد يصل هذا النظام أيضا لمجموعة من هواتف شركة سامسونغ مثل : Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra و +Galaxy Note10 / Note10، و Galaxy S10 /S10+/S10، وGalaxy S9/S9+، Galaxy M31، و Galaxy M31، و Galaxy A71، و Galaxy A10 / A10s / A10e، و Galaxy A90/A91، وGalaxy A50/A50s/A51.

وبالنسبة للحواسب اللوحية التي تنتجها سامسونغ فمن المحتمل أن يطرح هذا النظام أولا لأجهزة مثل: Tab S5e، وTab S6، وTab S6 Lite، وTab A 10.1 2019، وTab A 8.0 2019، وTab Active Pro.

Can't hold the excitement for the @Android 11 Beta 1? @OPPO ColorOS will take you on board for the chance to try out Android 11 Beta 1 soon on the #OPPOFindX2series. Stay tuned with us to be the first one to know! #Android11pic.twitter.com/wogZdiCrtz — ColorOS (@colorosglobal) June 11, 2020

ومن بين أبرز الهواتف الصينية التي قد يصل إليها نظام التشغيل الجديد أولا سيكون : Xiaomi Mi 10 ، وMi 10 Pro، وOnePlus 8 Pro، وPoco F2 Pro.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الجديدة من نظام التشغيل ستحمل للمستخدمين العديد من الميزات "فقاعات الدردشة" ، والتي يمكن للمستخدم قراءة الرسائل التي وردته لتطبيقات المراسلة في داخلها، دون الحاجة إلى التطبيقات، وإمكانية تشغيل تطبيقات الصوت والوسائط المتعددة والتحكم بها من قائمة التحكم السريع في الهاتف، إضافة إلى واجهات التشغيل الجديدة.

المصدر: sammobile