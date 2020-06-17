مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية تنضم لعائلة سامسونغ

وسعت سامسونغ عائلة أجهزتها الذكية وأعلنت عن نماذج خاصة من سماعات Buds وهواتف Galaxy S20 المتطورة.

ومن أبزر ما جاء في المجموعة الجديدة من أجهزة هذه الشركة هي نسخ BTS الخاصة من هواتف Galaxy S20+ و Galaxy S20+ 5G، والتي أتت بلون Haze Purpleالبنفسجي، وحصلت على شعار مميز على شكل قلب على الزجاج الواقي للكاميرا الخلفية.

وكأجهزة +Galaxy S20 العادية حصلت الهواتف الجديدة على كاميرات عالية ممتازة بدقة (64+12+12) ميغابيكسل مع مستشعر VGA، وعلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل بخاصية التعرف على الوجوه، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، ومعالج ثماني النوى بتردد يصل إلى 2.7 غيغاهيرنز.

أما نسخ BTS من Buds فقد حصلت هي الأخرى على علبة بلاستيكية خارجية للشحن باللون البنفسجي، مميزة بشعار القلب، وسماعتيها الصغيرتين جاءتا باللون الأسود والبنفسجي.

وأشارت سامسونغ إلى أن الذين سيطلبون هذه الأجهزة عبر منصاتها ومواقعها الرسمية على الإنترنت يمكنهم الحصول على شواحن لاسلكية وبعض الملحقات الخاصة التي سيزنون بها أجهزتهم.

المصدر: to5google9