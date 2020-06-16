عملاقة صناعة الحواسب Lenovo تقتحم عالم الهواتف الذكية بقوة

بعد أشهر من انتشار الشائعات التي تحدثت عن نيتها دخول مجال تطوير الهواتف الذكية المنافسة، أكدت Lenovo هذه الشائعات أخيرا، وكشفت عن بعض مواصفات أحد الهواتف التي ستطرحها قريبا.

وتشير المعلومات التي وردت في شبكة Weibo نقلا عن بعض المصادر في Lenovo إلى أن هاتف الشركة القادم سيخصص للمستخدمين الذين يفضلون هواتف الألعاب ذات المواصفات العالية، والتي تباع بأسعار منافسة.

ومن حيث التصميم الخارجي سيكون هاتف Lenovo Legion القادم شبيها بعض الشيء بهواتف blackshark الشهيرة المصنفة من بين أفضل هواتف أندرويد، وسيحصل على هيكل مقاوم للصدمات والرطوبة، مزين بعناصر من المطاط والبلاستيك وألياف الكربون المتينة باللونين الأسود والأحمر.

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أما سرعة الأداء في هذا الجهاز فستعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 865 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5، وهذه الأنواع من المعالجات والذواكر ستمنحه القدرة على الاتصال والعمل بسلاسة مع شبكات 5G .

والبطارية في هذا الهاتف ستكون بسعة 5000 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة كبيرة عبر شاحن (90 واطا)، وذاكرة التخزين الداخلية ستكون من نوع UFS 3.0، أما الشاشة فعالية الدقة بتردد 144 هيرتزا، وماسح بصمات الأصابع سيكون مدمجا في الشاشة.

وفيما يخص الكاميرات فمن المفترض أن يحصل Legion على كاميرا أساسية فيها حساس بدقة 64 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

المصدر: 4pda