 
مباشر

شاهد قدرة أحد أفضل هواتف هواوي على تحمل النار والكسر! (فيديو)

العالم الرقمي و Social media

شاهد قدرة أحد أفضل هواتف هواوي على تحمل النار والكسر! (فيديو)
youtube/JerryRigEverything
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2uh

عاودت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب إثارة متابعيها ببثها مقطع فيديو يظهرإخضاع أحد أشهر الهواتف الموجودة في الأسواق لاختبارات قاسية جدا.

وفي المقطع الذي نشرته القناة هذه المرة قام الخبراء فيها باختبار قدرة هاتف P40 Pro أحد أفضل هواتف هواوي، على تحمل الكسر والخدش وحتى النار.

وأظهر الخبير في القناة كيف قام بتجريح شاشة الهاتف بأداة حادة حيث أبدت مقاومة جدية للخدوش، وحصلت على تقييم من الدرجة السادسة بالنسبة للعلامات الطفيفة التي تركتها الشيفرة عليها، وعلى تقييم من الدرجة السابعة بالنسبة للخدوش الظاهرة.

أما الغطاء الزجاجي المخصص لحماية الكاميرا الخلفية فقد أظهر قدرات ممتازة هو الآخر بالنسبة لمقاومة الخدوش، فيما تعرض الطلاء الخارجي للهيكل لأضرار واضحة بعد تجريحه بالشيفرة.

إقرأ المزيد
جهاز جديد يتحدى أحدث هواتف سامسونغ وهواوي متوسطة الفئة
جهاز جديد يتحدى أحدث هواتف سامسونغ وهواوي متوسطة الفئة

وبعد تعريض شاشة الهاتف لنار الولاعة لمدة 30 ثانية تقريبا بقيت على الشاشة بعض آثار الحرق، لكن عملها لم يتأثر إطلاقا بهذه العملية.

وفيما يخص متانة هذا الهاتف فقد حاول الخبير ثني الهيكل بكلتا يديه، لكن الهيكل أظهر قدرات ممتازة في هذا الاختبار ولم يتعرض للتشوه أو الالتواء.

المصدر: ixbt

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا