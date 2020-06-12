شركة Xiaomi تفاجئ الجميع وتكشف عن أحدث حواسبها المحمولة

فاجأت شركة Xiaomi الشهيرة عشاق أجهزتها وكشفت قبل الموعد المتوقع عن أحدث حاسبين لها من فئة Mi NoteBook.

وأتى حاسبا Mi NoteBook 14 و Mi NoteBook 14 Horizon Edition بهايكل أنيقة من المغنيزيوم والألمنيوم وحصلا على معالجات Intel من الجيل العاشر والعديد من المواصفات المتطورة الأخرى التي تجعلهما من بين أفضل الحواسب المحمولة الشخصية في الأسواق.

كما زودتهما Xiaomi بشاشات FHD LCD بمقاس 14 بوصة بأبعاد "16:9"، وحصل Horizon Edition على حواف رقيقة للشاشة تسمح للأخيرة بملء 91% من مساحة من الواجهة المثبتة عليها.

ويزن حاسب Mi NoteBook 14 بنسخته العادية نحو 1.5 كلغ، فيما يزن الحاسب الآخر 1.3 كلغ فقط، وحصل الأول على معالجات Intel Core i5-10210U من الجيل العاشر، ومعالج رسوميات Nvidia’s GeForce MX250 GPU، وجاء الثاني بمعالج Core i7-10510U، وبمعالج رسوميات GeForce MX350 GPU.

وحصل الجهازان على ذواكر وصول عشوائي DDR4 بحجم 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية مع أقراص SSDs بسعة 256/512 غيغابايت.

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ويبلغ سعر نسخة Mi NoteBook 14 المزودة بذواكر 256 غيغابايات نحو 553 دولارا، فيما النسخة بذواكر 512 غيغابايت سعرها 593 دولارا، أما النسخة الأغلى من هذه الأجهزة فسعرها 633 دولارا.

المصدر: ixbt