جهاز جديد يتحدى أحدث هواتف سامسونغ وهواوي متوسطة الفئة

تستعد إحدى الشركات الناشئة الصينية قريبا لطرح هاتف متطور ورخيص الثمن، قد يصبح منافسا لهواتف سامسونغ وهواوي الحديثة ذات الفئة المتوسطة.

وتبعا للتسريبات فإن شركة Blackview الصينية من المحتمل أن تستغل فعاليات التخفيضات السنوية 618 Midyear Shopping Festival لهذا العام، لتعلن عن هاتفها المنافس الجديد BV6300 Pro.

وبسعر 199 دولارا فقط سيحصل هذا الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع Hеlio G70، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

كما سيزود بنظام تشغيل Andrоid 10 الحديث، وبطارية بسعة 4380 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ 2.5 ملم للسماعات.أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون رباعية العدسة بدقة (13+8+2+0.3) ميغابيكسل.

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ومن المفترض أن تطرح نسخة أبسط من هذا الجهاز، مزودة بكاميرا أساسية كتلك التي ذكرت سابقا، وتزود بذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 16 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، وسيكون سعرها أكثر من 60 دولارا بقليل.

المصدر: 4pda