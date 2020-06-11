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غوغل تحسن قدرات أحد أهم تطبيقاتها للتواصل عبر الفيديو

العالم الرقمي و Social media

غوغل تحسن قدرات أحد أهم تطبيقاتها للتواصل عبر الفيديو
youtube/Tech Insider
صورة تعبيرية
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في الوقت الذي أصبحت فيه تطبيقات التواصل عبر الفيديو حاجة أساسية في ظل إجراءات الحجر المنزلي، قررت غوغل تطوير خدمة Meet الشهيرة وزيادة ميزاتها.

وفي استعراض لإحدى أهم الميزات التي من المفترض أن تحصل عليها هذه الخدمة قام سيرج لاشابل، رئيس إدراة المنتجات في مجموعة G Suite والمسؤولة عن تطوير Meet بنشر مقطع فيديو بين فيه اختبار ميزة "إلغاء الضجيج الخارجي" التي ستزود بها الخدمة.

وبالرغم من أن لاشابل لم يستعرض شاشة عمل جهازه أثناء استعمال Meet لصنع الفيديو المذكور، إلا أن الخبراء أشاروا إلى أنه قد فعل الميزة التجريبة عنده ربما عن طريق زر خاص سيضاف إلى واجهة التشغيل.

وخلال الفيديو بين أن الميزة قادرة على التعرف على صوت المستخدم أثناء مكالمة الفيديو وتنقيته، والتعرف على الأصوات الخارجية كالأصوات الناجمة عن كيس رقائق البطاطس وصوت الملعقة أثناء تحريك السوائل في الكأس مثلا، وكتم تلك الأصوات كي لاتزعج أطراف المكالمة.

ومن المفترض أن الميزة تعتمد في عملها على مبدأ التعلم الآلي لتصبح قادرة على تمييز أكبر قدر من الأصوات المزعجة مستقبلا وتنقيتها من المكالمات.

المصدر: 3dnews

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