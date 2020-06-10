بكاميرا منبثقة.. موتورولا تطلق أحدث هواتف One Fusion

أزاحت شركة موتورولا الستار عن هاتفها الأحدث One Fusion+، المزود بتقنيات تصوير مميزة، والذي لا يتجاوز سعره 300 يورو.

ورغم سعره المنافس مقارنة بالهواتف الأخرى من نفس الفئة حصل الجهاز الجديد على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مثبتة على محور متحرك مخفي داخل الهيكل، يخرج من الجهاز عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي، ما وفر مساحة أكبر على الواجهة الأمامية لتملأ الشاشة كامل المساحة تقريبا.

كما زود +One Fusion بميزة التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية لضمان حماية ممتازة للبيانات، وحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+5) ميغابيكسل.

وأتى بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار بأبعاد (162.9/76.9/6.9) ملم ووزن 210 غ ، وشاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، ولم يحصل على شريحة NFC للدفع الإلكتروني.

ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النوى من نوع SoC Snapdragon 730، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن (15واطا).

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ويأتي إعلان موتورولا عن هذا الهاتف بالتزامن مع طرحها هاتفي MOTO E و Moto G Fast بأسعار منافسة وقدرات تصوير ممتازة أيضا، ما يدل على أن خطط الشركة لهذا العام تستهدف سوق الأجهزة الذكية المتوسطة الفئة.

المصدر: ixbt