العملاقة Xiaomi تطور هواتف هي الأولى من نوعها بالنسبة لمعالجة البيانات

سربت عدة مواقع مختصة بشؤون التقنية معلومات تشير إلى أن شركة Xiaomi تسعى لتطوير هواتف جديدة بقدرات فائقة.

وتبعا للتسريبات فإن الشركة تخطط لإنتاج جيل جديد من الهواتف المزودة بذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت من نوع LPDDR5، أي أنها ستكون أول هواتف تحتوي على هذا الحجم من الذواكر.

ومن المفترض أن تكون هذه الهواتف هي النموذج القادم من أجهزة Black Shark المخصصة لهواة الألعاب الإلكترونية، والتي صنفت نماذجها في السنوات الأخيرة من بين أفضل وأقوى هواتف أندرويد أداء.

Theoretically it should be the World's First Phone with 16GB RAM. But let's wait for the official announcement🙃https://t.co/EyUmt2xDOo — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) January 9, 2020

ولم تسرب معلومات كثيرة عن هذه الأجهزة، لكن من المتوقع أن تزودها Xiaomi بمعالجات +Qualcomm Snapdragon 865 القادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وشاشات AMOLED بتردد 120 هيرتزا كما في أجهزة Black Shark الأخيرة، إضافة إلى منفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

وتجدر الإشارة إلى أن Xiaomi كانت قد تعاقدت مع شركة Micron سابقا للحصول على شرائح ذاكرة وصول عشوائي لهواتفها، واستعملت هذه الشرائح في هواتف Mi 10 Pro، ومن المفترض أن تستخدم شرائح هذه الشركة أيضا في أجهزة Black Shark المنتظرة.

المصدر: ixbit