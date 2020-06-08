بأسعار رخيصة.. Oppo تطرح مجموعة من الإلكترونيات المتطورة

وسعت الصينية Oppo عائلة أجهزتها الإلكترونية بعدد من التقنيات المميزة التي طرحتها بأسعار تنافس مثيلاتها في أسواق العالم.

ولم تكتف الشركة بطرح نماذج جديدة من الهواتف، بل انتقلت إلى المنافسة في عالم الأساور الذكية عبر Oppo Band، الذي جاء بنموذجين أحدهما مزود بشاشة AMOLED بتردد عال.

ورغم سعره الرخيص الذي بلغ 28 دولارا فقط يوفر سوار Oppo Band الجديد العديد من الميزات المهمة للمستخدم، إذ يمكنه من الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر البلوتوث لاسلكيا، ومراقبة النشاطات البدنية والحركية للمستخدم، كما يمكن الاعتماد عليه في معرفة التوقيت وحالات الطقس.

وحصل هذا السوار على بطارية داخلية تكفيه ليعمل قرابة الـ 14 يوما بالشحنة الواحدة، ويتمتع بمقاومته للماء والغابار، فضلا عن احتوائه على شريحة NFC تمكن من الاعتماد عليه في عمليات الدفع الإلكتروني.

والقطعة المميزة الأخرى التي كشفت عنها Oppo أيضا كانت سماعة Enco W51 اللاسلكية، والتي تميزت بمقاومتها للماء والغبار وفق معايير IP54 العالمية، وقدرتها على الاتصال بالهواتف الذكية عبر البلوتوث على مسافة تزيد عن 10 أمتار.

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وتتميز هذه السماعة أيضا بقدرتها على العمل مع شبكات Bluetooth 5.0، وببطارية تكفيها لتعمل 9 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة، كما زودت بخاصية عزل الضوضاء الخارجية أثناء الاتصالات أو الاستماع إلى الموسيقى.

وزودت هذه السماعة بمحفظة بلاستيكية أنيقة تحمل بالجيب فيها بطارية داخلية تكفي لشحن قطعتيها الأساسيتين لتعملان 24 ساعة، وتتوقر بألوان هي الأبيض والأسود والأزرق، أما سعرها فـ 70 دولارا فقط.

المصدر: ixbit