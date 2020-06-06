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باناسونيك تطرح أولى سماعاتها اللاسلكية الصغيرة

العالم الرقمي و Social media

باناسونيك تطرح أولى سماعاتها اللاسلكية الصغيرة
youtube/Panasonic Singapore
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بعد أن كشفت بعض أسرارها مطلع العام الجاري، أعلنت باناسونيك أخيرا عن بدء مبيعات أولى سماعاتها اللاسلكية التي ستنافس بها سماعات سامسونغ وآبل.

ومن أبرز ما تتميز به سماعة Panasonic RZ-S500W هو قدرتها على التعامل مع مختلف المساعدات الصوتية الذكية مثل Siri وAlexa وGoogle Assistant ما يساعد على التحكم بها عن بعد، فضلا عن أنها مزودة بزر يعمل باللمس لتفعيل الاتصال مع هذه المساعدات.

وبالرغم من سعرها المنافس الذي يبلغ 199 دولارا حصلت هذه السماعة على العديد من الميزات المتطورة، كميزة تسمح  للمستخدم بسماع الأصوات االمحيطة دون الحاجة لنزع السماعة من أذنه، إضافة إلى ميزة عزل الضوضاء أثناء إجراء المكالمات أو الاستماع إلى الموسيقى، فضلا عن أنها مزودة بمايكروفونات متطورة تحسن من جودة الصوت أثناء المكالمات.

وحصلت RZ-S500W على بطارية داخلية تكفيها للعمل لأكثر من 6 ساعات متواصلة، إضافة إلى محفظة بلاستيكية صغيرة وأنيقة لحملها في الجيب، مزودة ببطارية إضافية تكفي لشحن السماعة عدة مرات، ما يجعل المستخدم قادرا على الاعتماد على السماعات لـ 20 ساعة خارج المنزل.

باناسونيك تطرح أولى سماعاتها اللاسلكية الصغيرة
keddr

وزودت القطعتان الأساسيتان للسماعة بهيكل مقاوم للرطوبة والمياه وفق معايير IPX4، وحصلت كل قطعة على ملحقات مطاطية مرنة بمقاسات مختلفة تجعلها مناسبة لآذان جميع المستخدمين، وهيكل المحفظة البلاستيكية الخارجية للسماعتين زود أيضا بثلاث مؤشرات ضوئية تظهر نسبة شحن البطارية.

المصدر: geekon

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