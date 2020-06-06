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هواتف Motorola razr القابلة للطي ستتظهر بحلة مختلفة كليا

العالم الرقمي و Social media

هواتف Motorola razr القابلة للطي ستتظهر بحلة مختلفة كليا
twitter.com/MotorolaBG ·
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ينتظر محبو الهواتف المميزة القابلة للطي في سبتمبر المقبل ظهور الجيل الجديد من هواتف razr الشهيرة من موتورولا، ومن المتوقع أن تحمل هذه الأجهزة معها الكثير من التغيرات.

 وتشير المعلومات التي نشرتها بعض مواقع وصفحات الإنترنت إلى أن هواتف Motrola razr 2 ستكون أكثر عملية مقارنة بأجهزة razr الحالية، فالشاشة الأساسية المرنة لها على سبيل المثال ستصبح أكبر وبمقاس 6.7 بوصة بدلا من 6.3 في الحالية، وستزداد دقة عرضها للصور.

أما الشاشة الخارجية والتي تستعمل لقراءة الرسائل والتنبيهات وأرقام الاتصالات الواردة في هواتف razr الحالية، ستتحول إلى شاشة كبيرة بمقاس 3 بوصات، وستغطي نصف واجهة الجهاز من الخارج تقريبا، وستتوسطها الكاميرا التي من المتوقع أن تزداد دقتها أيضا.

أما المعالج وفقا للتسريبات في هواتف Motrola razr 2 فسيكون ثماني النوى من نوع Snаpdragon 765، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 256 غيغابايت، ونظام التشغيل Andrоid 10،  ما سيمكن تلك الأجهزة مع العمل بسلاسة مع شبكات 5G.

ومن ناحية ميزات التصوير، ستحصل الهواتف الجديدة على كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 20 ميغابيكسل.

وتجدر الإشارة إلى أن هواتف razr الحالية مزودة بشاشة أساسية مرنة بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (2142/876) بيكسل، وشاشة Quick View خارجية بمقاس 2.7 بوصة ودقة عرض (800/600) بيكسل.

المصدر: 4pda

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