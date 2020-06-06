هواتف Motorola razr القابلة للطي ستتظهر بحلة مختلفة كليا

ينتظر محبو الهواتف المميزة القابلة للطي في سبتمبر المقبل ظهور الجيل الجديد من هواتف razr الشهيرة من موتورولا، ومن المتوقع أن تحمل هذه الأجهزة معها الكثير من التغيرات.

وتشير المعلومات التي نشرتها بعض مواقع وصفحات الإنترنت إلى أن هواتف Motrola razr 2 ستكون أكثر عملية مقارنة بأجهزة razr الحالية، فالشاشة الأساسية المرنة لها على سبيل المثال ستصبح أكبر وبمقاس 6.7 بوصة بدلا من 6.3 في الحالية، وستزداد دقة عرضها للصور.

أما الشاشة الخارجية والتي تستعمل لقراءة الرسائل والتنبيهات وأرقام الاتصالات الواردة في هواتف razr الحالية، ستتحول إلى شاشة كبيرة بمقاس 3 بوصات، وستغطي نصف واجهة الجهاز من الخارج تقريبا، وستتوسطها الكاميرا التي من المتوقع أن تزداد دقتها أيضا.

أما المعالج وفقا للتسريبات في هواتف Motrola razr 2 فسيكون ثماني النوى من نوع Snаpdragon 765، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 256 غيغابايت، ونظام التشغيل Andrоid 10، ما سيمكن تلك الأجهزة مع العمل بسلاسة مع شبكات 5G.

#Motorola Razr Now Available in Gold Color Variants. The foldable phone #MotorolaRazr can now be purchased by users in black as well as gold color variants and is available for sale on the e-commerce site #Flipkart.📱 pic.twitter.com/lpo1WDxgQG — atechlearn.com (@atechlearn) June 4, 2020

ومن ناحية ميزات التصوير، ستحصل الهواتف الجديدة على كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 20 ميغابيكسل.

وتجدر الإشارة إلى أن هواتف razr الحالية مزودة بشاشة أساسية مرنة بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (2142/876) بيكسل، وشاشة Quick View خارجية بمقاس 2.7 بوصة ودقة عرض (800/600) بيكسل.

المصدر: 4pda