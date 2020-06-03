سامسونغ تعلن عن هاتف آخر من الفئة المتوسطة

أعلنت شركة سامسونغ بشكل رسمي عن هاتفها الجديد Galaxy M01 الذي ينتمي لفئة الهواتف المتوسطة ذات السعر المنافس.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والصدمات، مصنوع من البلاستيك والزجاج المقوى، بوزن 168 غ وأبعاد (147,5 × 70,9 × 9,8) ملم، يضم شريحتين لبطاقات الاتصال ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

وحصل هذا الجهاز على شاشة بمقاس 5.71 بوصة، بدقة عرض (1520/720) بيكسل، وأبعاد "19.5:8"، فيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

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وعلى الواجهة الخلفية للهاتف ثبتت كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية له فأتت بدقة 5 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

وزودته سامسونغ أيضا بمعالج ثماني النوى بتردد 2.0 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت يمكن توسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

ويعمل هذا الجهاز بنظام تشغيل من نوع Android 10 مع واجهات One UI 2.0، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

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ويمكنه الاتصال مع شبكات Wi-Fi 802.11b/g/n، وشبكات Bluetooth 4.2، ومزود بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية من نوع GPS وglonass و Beidou و Galileo.

المصدر: 3dnews