بكاميرا 108 ميغابيكسل..أحدث هواتف موتورولا يصل أسواق العالم

أعلنت شركة موتورولا رسميا عن طرح أحدث هواتفها +Edge في بعض أسواق العالم والشرق الأوسط.

ومن أبرز الميزات التي حصل عليها الهاتف الجديد هو الكاميرا الأساسية التي أتت ثلاثية العدسة بدقة (108+16+8) ميغابيكسل، القادرة على توثيق فيديوهات 4K و6K، بمعدل 30 و60 إطارا في الثانية، والمزودة بوحدة إضاءة مزدوجة مثبتة على واجهة الهيكل الخلفية، وتقنية Quad Pixel التي تمكنها من التقاط صور عالية الدقة في الظلام.

أما الكاميرا الأمامية للهاتف فقد جاءت بدقة 25 ميغابيكسل، بزاوية عدسة عريضة f/2.0، ولها القدرة على توثيق فيديوهات بدقة 1080 بيكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف في التعامل مع البيانات وشبكات الإنترنت معالج ثماني النوى من نوع snapdragon 865، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، كما يمكن له الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

youtube/Tim Schofield

وزودته موتورولا أيضا ببطارية ممتازة بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، إضافة إلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GLONASS و GALILEO و GALILEO لتحديد المواقع، إضافة إلى منفذ Type-C 1.0 للشحن ونقل البيانات، وقدرة على الاتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a وشبكات "بلوتوث-5"، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

المصدر: gsmarena