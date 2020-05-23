سامسونغ تفرح محبي الحدائق والشرفات بأجهزة تلفاز مميزة

أعلنت ساسمونغ مؤخرا عن مجموعة مميزة من الأجهزة الإلكترونية المتطورة، من بينها أجهزة تلفاز مخصصة للعمل في الأماكن المكشوفة كالحدائق وشرفات المنازل.

وتتميز تلفزيونات Terrace الجديدة من سامسونغ بهياكل أنيقة، مزودة بشاشات رقيقة الحواف، بمعدل سطوع عال يعادل 2000 شمعة، تظهر الصور بدقة ووضوح حتى تحت ضوء الشمس.

وتأتي شاشات هذه الأجهزة بـ 3 مقاسات (55، و65، و75 بوصة)، وبدقة عرض (3840/2160) بيكسل.

والأهم من كل ذلك هو أن هياكل أجهزة Terrace محمية من الرطوبة والغبار وفق معايير IP55 العالمية.

كما تدعم هذه الأجهزة العديد من التقنيات المتطورة مثل Active Voice Amplifier و Dolby Digital Plus والتي تمنح الأصوات وضوحا وصفاء عاليين، كما تدعم نظام تشغيل Tizen، ولها القدرة على الاتصال مع الإنترنت والأجهزة الذكية عبر شبكات الـ Wi-Fi.

3dnews

وستتوفر هذه الأجهزة في أسواق الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا قريبا، ومن المفترض أن تطرح قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري في باقي أسواق العالم.

المصدر: 3dnews