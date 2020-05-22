إل جي تفاجئ عشاق هواتفها وتكشف عن أحدث أجهزة الفئة Q.

بعد أن أعلنت منذ مدة أن هواتفها الجديدة من الفئة Q قد تظهر في النصف الثاني من العام الجاري، فاجأت إل جي المستخدمين وكشفت عن أحدث أبرز هذه الهواتف.

وتبعا لبعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية فإن إل جي سارعت بالكشف عن هاتف Q61 لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن في فترة الركود الحالية التي تمر بها سوق الهواتف، وخصوصا أن مواصفات الجهاز تعتبر ممتازة بالنسبة لسعره الذي يبلغ نحو 300 دولار فقط.

3dnews

وحصل الهاتف الجديد على هيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك محمي من الرطوبة والغبار، وزود بشاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض ممتازة (2340/1080) بيكسل.

كما زودته إل جي بمعالج Helio P35 ثماني النوى بتردد 2.3 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وجاء أيضا ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومنفذ USB Typе-C للشحن ونقل البيانات، وتقنية Bluetoоth 5.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة GPS لتحديد المواقع.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة بدقة(48+8+5+2) ميغابيكسل، ,والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل،ونظام التشغيل Andrоid 10 .

المصدر: 3dnews