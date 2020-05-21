سامسونغ تغير عالم التصوير عبر الهواتف باختراع جديد

أعلنت شركة سامسونغ عن تطويرها لتقنية جديدة ستمنح كاميرات الهواتف الذكية قدرات تصوير فائقة.

وأشارت سامسونغ إلى أن خبراءها تمكنوا من تطوير حساس بصري مخصص لكاميرات الهواتف الصغيرة، سيمنح هذه الكاميرات سرعة فائقة في التركيز على عناصر الصورة.

وحصل حساس ISOCELL GN1 على تقنية Tetracell لدمج البيكسلات، للجمع بين إشارات 4 بيكسلات في إشارة واحدة، وتضاعف حساسية الكاميرا للضوء بمقدار 4 مرات تقريبا، ما يمنح الكاميرات قدرة على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

news.samsung.com

وبالإضافة للميزة المذكورة حصل الحساس الجديد على تقنية Dual Pixel، وتقنية أخرى تدعى Smart-ISO، والتي تعتمد على الذكاء التقني لإظهار العناصر المراد تصويرها من نواح متعددة.

وزودت سامسونغ هذا الحساس أيضا بميزات ستساعد كاميرات الهواتف على التقاط فيديوهات عالية الدقة أثناء الحركة، وميزات لتوثيق فيديوهات 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

المصدر: 3dnews