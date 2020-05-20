أحدث التسريبات عن هاتف مايكروسوفت القادم القابل للطي

منذ أن أعلنت مايكروسوفت عن تطويره العام الفائت، أصبح هاتف Surface Duo القابل للطي محط اهتمام عشاق منتجات هذه الشركة، وتابعت أخباره العديد من المواقع المهتمة بشؤون التقنية الحديثة.

وبالرغم من أن مايكروسوفت لم تكشف الكثير عن مواصفات هذا الجهاز، إلا أن أحدث التسريبات تشير إلى أن هيكله القابل للطي سيأتي بسماكة 4.8 ملم فقط في حال كان مفتوحا على مصراعيه.

كما من المفرض أن يحصل الهاتف على شاشتي AMOLED مقاس كل واحدة 5.6 بوصة ودقة عرضها (1800/1350) بيكسل، تدعمان ميزة الكتابة والرسم عليهما عبر قلم ذكي، ويمكن طيهما بزاوية 90 درجة ليعمل الجهاز كحاسب شخصي صغير، وبزاوية 180 درجة ليكون الهاتف شبيها بالحاسب اللوحي، أو بزاوية 360 درجة.

كما سيزود Surface Duo بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى من كوالكوم، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/256 غيغابايت.

وسيحصل على نظام تشغيل "أندرويد-10" قابل للتحديث، وبطارية بسعة 3460 ميلي أمبير، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB-C، وكاميرا بدقة 11 ميغابيكسل.

المصدر: mobilereview