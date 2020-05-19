إل جي توسع عائلة هواتفها بأجهزة ذات أسعار منافسة

سعيا لاستعادة مراكزها في سوق مبيعات الإلكترونيات الذكية، تتحضر شركة إلى جي لتوسيع عائلة هواتفها من الفئة Q بمحموعة جديدة من الأجهزة ذات الأسعار المنافسة.

وأعلنت شركة إل جي مؤخرا أنها تقدمت لمكتب حماية الملكية الفكرية في كوريا الجنوبية بطلب لتسجيل عدد من الهواتف الجديدة هي: Q31, Q32, Q33, Q51, Q51S, Q52, Q53, Q61, Q62, Q63, Q91, Q92 и Q93، تحضيرا لبدء إنتاجها وطرحها في الأسواق اعتبارا من العام الجاري.

ولم تكشف الشركة حتى اليوم سوى عن مواصفات جهاز واحد من بين الأجهزة المذكورة، وهو Q51، والذي سيأتي بشاشة FullVisiоn IPS بمقاس 6.5 بدقة عرض +HD، ومعالج Mеdiatek Hеlio P22.

كما من المفترض أن يحصل هذا الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (13+5+2) ميغابيكسل.

ويرى الخبراء أن إطلاق إلى جي للمجموعة الجديدة من الهواتف سيساعدها على تخطي أزمة المبيعات التي تعاني منها هي والعديد من الشركات الأخرى بسبب الأوضاع الحالية الناجمة عن تفشي عدوى كورونا.

وتشير إحصائيات موقع Strаtegy Anаlytics إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد مبيع 274.8 مليون هاتف ذكي، أي أن مبيعات الهواتف شهدت راجعا بمعدل 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت.

المصدر: ixbit