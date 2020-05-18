الصين تعتمد الخوذات الذكية لمحاربة انتشار كورونا

مثل بعض البلدان الأخرى بدأت الصين بتزويد عناصر وضباط الشرطة بخوذات ذكية تساعدهم على اكتشاف المصابين بعدوى "كوفيد-19" في الشوارع والأماكن العامة المكتظة بالمارة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خوذات KC N901 التي صنعتها شركة KC Wearable الصينية للغرض المذكور، مزودة بمعالجات ARM الخاصة، وكاميرات تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء قادرة على رصد درجات حرارة الأجسام، إضافة لشاشات متطورة تعمل مع تقنيات الواقع المعزز.

ويمكن لمن يرتدي هذه الخوذة التعرف على درجات حرارة المارة في الشوارع حتى ضمن الحشود الكبيرة، وتخزين البيانات في الخوذة نفسها، كما زودت KC N901 بتقنيات التعرف على الوجوه، وتقنيات لمسح رموز QR للتعرف على بيانات الأشخاص ومطابقتها.

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وبحسب الشركة المصنعة فإن أسعار هذه الخوذات تتراوح ما بين 5 و7 آلاف دولار للخوذة الواحدة، وتم تسليم نحو 1000 قطعة منها لعناصر وضباط الشرطة في الصين، وأرسلت عينات منها لبلدان أخرى أيضا لاختبارها.

المصدر: ferra